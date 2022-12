i Autor: Instagram Mariusz P.

Kłopoty, kłopoty

Media: Mariusz P. ma stanąć przed sądem. Zaskakujące informacje tuż przed walką z Khalidovem

Bartosz Olszewski 12:50

Kolejny raz wraca sprawa hostelu w Andrychowie z 2018 roku. Media informowały o tym, że Mariusz P. razem z kilkoma mężczyznami wszedł do tego miejsca i zajął część pokojów. Zdaniem byłego strongmana i zawodnika KSW miał do tego prawo po kupieniu udziałów od byłej żony właściciela. Jak informuje "Business Insider", sprawa ma wrócić do sądu, przez co Mariusz P. znowu będzie tłumaczył się z tej sytuacji.