Milion złotych dla Marianny Schreiber za walkę z Gochą Magical?! Gigantyczne poruszenie po wpisie zawodniczki CLOUT MMA

Milion złotych dla Marianny Schreiber za walkę w Clout MMA?!

Jeszcze kilka miesięcy temu Marianna Schreiber nawoływała do bojkotu Clout MMA i prowadziła "wojnę" przeciwko federacji. Wszystko stało się po tym, jak ogłoszono, że Gocha "Magical" z Nikitą. Schreiber była nawet przed halą w Płocku, gdzie odbywała się gala Clout MMA 2 i namawiała do bojkotu wydarzenia. Los ponownie okazał się przewrotny, bo kilka tygodni później ogłoszono, że żona posła PiS dołączyła do Clout MMA. Spadła za nią na to ogromna krytyka, ale jeszcze większa pojawiła się, gdy ogłoszono jej najbliższą walkę.

Schreiber zdradziła, ile zarobi w Clout MMA. Czy to realne?

Okazało się bowiem, że Schreiber skrzyżuje rękawice z... Gochą "Magical". W internecie pojawiło się wiele ostrych wpisów pod adresem zawodniczki, a internauci zarzucali jej hipokryzję. Sama Schreiber wydaje się jednak tym nie przejmować i ostatnio umieściła wpis na platformie "X", w którym sugerowała, że za walkę na Clout MMA 4 zgarnie potężną kwotę. Ta ma wynosić... milion zł.

- Pytacie mnie czy warto było brać walkę z Gohą Magical. Sądzę, że ta 1 z przodu i 6 cyfr jest odpowiedzią na to pytanie. Z godnością będę nosić ten ciężar - napisała Schreiber. Choć dokładne kwoty, jakie zarabiają zawodnicy nie zawsze są jawne, można przypuszczać, że to pewnego rodzaju prowokacja ze strony Schreiber. Nawet największe gwiazdy freak-fightów nie dostają takich pieniędzy. Niczego wykluczyć jednak nie można. Ale Scheriber osiągnęła swój cel, wywołując wielką burzę pod wpisem.