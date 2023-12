Mistrzowskie noworoczne życzenia Mariusza Pudzianowskiego. Bije z nich życiowa mądrość, można tylko przyklasnąć

Mariusz Pudzianowski często udziela się w mediach społecznościowych. „Pudzian” chętnie dzieli się swoim życiem w social-mediach. Nie brakuje też zabawnych, prześmiewczych postów w jego wykonaniu. Tym razem, tuż przed początkiem Nowego Roku, postanowił się jednak podzielić swoimi przemyśleniami na nadchodzące 12 miesięcy.

Trudno nie przyznać mu racji. Pudzianowski w swoim stylu, nieco żartobliwie złożył życzenia fanom. Nie zabrakło w nich jednak bardzo mądrych słów.

Aż przeszły nas ciarki po tym, co działo się z ciałem Mariusza Pudzianowskiego! Widok przeszywający na wylot

Pudzianowski złożył życzenia na Nowy Rok. Mądre słowa gwiazdy KSW

Mariusz Pudzianowski napisał kilka ostatnich słów do swoich fanów w 2023 roku. Nie zabrakło jego słynnych powiedzonek, ale z jego wypowiedzi bije bardzo ważna życiowa mądrość.

- Co wam mogę powiedzieć dobrego na 2024 rok, to wam powiem, że jeśli na coś czekacie, to samo się to nie zrobi w 2024. Najlepsza recepta? Tanio skóry nie sprzedajcie i sięgnijcie po te ukryte pragnienia, dajcie coś od siebie i wyciągnijcie swoją rękę po to co jest Wam przeznaczone. Szczęśliwego nowego roku dla Was WSZYSTKICH – napisał Mariusz Pudzianowski.

„Pudzian” nawiązał pół-żartem do swoich słynnych wypowiedzi. Słowa o walce o realizację swoich ukrytych pragnień i marzeń to ważne słowa, które wiele osób z pewnością będzie chciało wcielić w życie w 2024 roku.

Unikatowe zdjęcia! Tak wygląda żona Mameda Khalidova, legenda KSW nie widzi świata poza nią

Mariusz Pudzianowski – osiągnięcia, bilans walk

Mariusz Pudzianowski jest pięciokrotnym mistrzem świata strongmanów, który wiele lat temu zdecydował się o przejściu do sportów walki.

W KSW występuje od 2009 roku i debiutu z Marcinem „El Testosteronem” Najmanem. W MMA stoczył 27 walk, z których wygrał aż 17. Ostatnio przegrywał jednak z Mamedem Khalidovem i Arturem Szpilką.