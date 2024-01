Na nieco ponad miesiąc przed walką z Khalidovem Tomasz Adamek wygląda właśnie tak. Czeka go mnóstwo pracy

47-letni Tomasz Adamek już przynajmniej kilka razy kończył karierę pięściarską. Jednak za każdym razem wraca na arenę jak bumerang. Od dłuższego czasu nie prezentował swoich umiejętności, ale już wkrótce to się zmieni. "Góral" wreszcie przyjął ofertę od federacji KSW i już 24 lutego w Gliwicach skrzyżuje rękawice z legendarnym zawodnikiem MMA - Mamedem Khalidovem. Formuła tego starcia nieco premiuje Adamka, ponieważ będzie to boks w dużych rękawicach. Jednak ze względu na długą przerwę od sportu należy pamiętać, że przed doświadczonym pięściarzem naprawdę trudny i wymagający okres przygotowawczy. Sam powiedział o tym na materiale wideo, jaki opublikował w mediach społecznościowych.

Tomasz Adamek o walce z Khalidovem

Dzięki nowemu wideo fani mogą zobaczyć, jak wygląda Tomasz Adamek na nieco miesiąc przed głośno zapowiadaną walką. Sportowiec nagrał się tuż przed wylotem do Polski, gdzie rozpocznie przygotowania do kolejnego wyzwania. Na materiale opowiada o najbliższym czasie w swoim życiu. - Witam serdecznie, poranek Ameryka. Już niebawem przylatuję do Świeradowa-Zdroju i bierzemy się do ciężkiej pracy - zapowiedział "Góral".

Adamek zapowiada sposób walki z Mamedem Khalidovem

Na tym samym materiale wideo Tomasz Adamek niejako zapowiedział receptę na sukces na KSW. - Nowy teren, trzeba ciężko pracować, by 24 lutego w Gliwicach pokazać, że Adamek wciąż jest szybki i wygrywa walki. I tego dokonam. Wszystko w rękach Boga, oby tylko zdrówko dopisało - powiedział w dalszej części nagrania 47-letni pięściarz.