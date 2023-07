Ostatnie miesiące upłynęły Arturowi Szpilce przede wszystkim pod znakiem przygotowań do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Aby jak najlepiej przygotować się do starcia na gali XTB KSW Colosseum 2 i pokonać "Pudziana", pięściarz musiał sporo poświęcić, jednak opłacało się. Gdy Szpilka wychodził z oktagonu jako zwycięzca, mógł on skupić się na wakacjach i zasłużonym odpoczynku, z którego korzystał pełną piersią. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że już niebawem znów przyjdzie nam oglądać walkę z udziałem pięściarza. Wszystko przez jego relacje w mediach społecznościowych.

Artur Szpilka pokazał specjalne nagranie. Na te wieści czekali fani gwiazdor KSW, coś się szykuje

Na Instagram Stories Artura Szpilki pojawiły się bowiem nagania z sali treningowej, gdzie uczestniczył on w pierwszych zajęciach po przerwie urlopowej. Niestety, nie zakończyły się one dla niego najlepiej. - Pierwsze sparingi, ostatnia runda i palec w oko, nie?! MMA panowie. Kurde, normalnie palec w oko cały… - relacjonował Szpilka w sieci pokazując swoją twarz do kamery.

Na te wieści od Artura Szpilki fani czekali z niecierpliwością! Nie ma mowy o pomyłce, wszystko pokazał na nagraniu

Na razie nie jest wiadome, z kim miałby zmierzyć się w swojej kolejnej walce Artur Szpilka. Niemal pewnym jest, że starcie będzie miało miejsce na jednej z przyszłym gal organizowanych przez federację KSW i można spodziewać się, że dojdzie do niego jeszcze w tym roku. W ostatnim czasie mówiło się o tym, że wreszcie miałoby dojść do starcia Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem, które zostało odwołane z powodu kontuzji pięściarza.

Sonda Czy Artur Szpilka zostanie w przyszłości mistrzem KSW? Pewnie, ma ogromny potencjał! Nie, to dla niego za wysokie progi Trudno powiedzieć