Nagłe ogłoszenie w sprawie KSW. Wskazano konkretną datę, wtedy nastąpi zupełny koniec. Jest potwierdzenie!

Pojawiły się nagłe informacje na temat KSW. Organizacja sportów walki przez ostatni czas związana była z platformą Viaplay, która pokazywała gale federacji. Firma wycofuje się jednak z Polski, co oznacza, że współpraca dobiega końca i zostało to nagłośnione w mediach społecznościowych federacji. Wiemy już, kto może zainteresować się prawami do transmisji gali.

Organizacja KSW poinformowała o tym wprost. To koniec współpracy z Viaplay

Jak poinformowały media społecznościowe Viaplay, umowa między nimi, a KSW wygaśnie 8 listopada 2024 roku.

- Z dniem 8 listopada br. umowa o współpracy zawarta pomiędzy Viaplay a Federacją KSW zostanie zakończona. Subskrybenci Viaplay nadal będą mieli możliwość obejrzenia zaplanowanej na 19 października gali KSW 99, która będzie ostatnią pokazywaną w naszym serwisie. Transmisje z kolejnych, jak i poprzednich gal KSW, nie będą dostępne na naszej platformie oraz w bibliotece Viaplay - piszą przedstawiciele platformy streamingowej na mediach społeczościowych.

Co dalej z galami KSW? Według informacji WP. SportoweFakty, bardzo zainteresowani przejęciem licencji są działacze Canal +.

- Informacja z kilku wiarygodnych źródeł: KSW finalizuje umowę ze stacją CANAL+, ogłoszenie współpracy ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni, a zatem XTB KSW 100 już w nowym miejscu - informuje Artur Mazur, dziennikarz WP SportoweFakty.