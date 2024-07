Najpiękniejsza zawodniczka KSW zrzuciła ubrania. Aż nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć. Zrobiło się bardzo gorąco

To, co stało się z ciałem "Bestii" Piechowiaka wielu przyprawi o ciarki! Aż nami wstrząsnęło, kiedy spojrzeliśmy na zawodnika CLOUT MMA

Karolina Owczarz ostatnie tygodnie spędziła na przygotowaniach do walki z Sandrą Succar na KSW 96. W rodzinnej Łodzi miała wrócić do klatki po 15 miesiącach przerwy, ale na kilka godzin przed galą okazało się, że do jej walki nie dojdzie. Niepokojące sygnały z obozu jej rywalki pojawiły się już podczas oficjalnej ceremonii ważenia, na której Libanka przekroczyła limit wagowy i została ukarana pomniejszeniem wypłaty. Nie podważyło to jednak walki, która upadła dopiero dzień później tuż przed galą wobec problemów zdrowotnych Succar. Jak poinformował oficjalny matchmaker federacji, Wojsław Rysiewski, lekarze nie dopuścili Libanki do walki ze względu na zapalenie pęcherza. Owczarz przedstawiono trzy inne rywalki, jednak zgodnie z prawem odmówiła zastępstwa i wypadła z karty KSW 96. Był to cios dla wielu fanów, którzy liczyli na jej występ w Łodzi, zwłaszcza że Owczarz imponowała przed walką formą w internecie.

Karolina Owczarz pokazała się bez ubrań

31-latka od początku przygody w KSW cieszy się wielką popularnością. Zdobyła ją już wcześniej jako dziennikarka Polsatu Sport i utalentowana pięściarka. Sporym atutem Owczarz jest też uroda, dzięki której uchodzi za najpiękniejszą zawodniczkę KSW. Przekłada się to na jej zasięgi w internecie - tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 90 tysięcy użytkowników, co jest jednym z lepszych wyników w całej federacji. "Owca" świetnie odnajduje się w tych realiach i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Pokazuje w nich nie tylko zdjęcia z maty, a jej bardziej prywatne publikacje robią duże wrażenie.

Owczarz podgrzała atmosferę w internecie już kilka dni przed walką, do której ostatecznie nie doszło. Pokazała wówczas zdjęcie z weekendowego wypoczynku w samym bikini. Zaprezentowała też perfekcyjną formę przed powrotem do klatki, z którą zdążyła idealnie na lato. "Plusem walki w lipcu jest to, że trzeba zdążyć z formą na lato! Wspaniały dzień" - napisała szczęśliwa pod trzema zdjęciami z łódki. Fani wręcz oszaleli na widok jej wyrzeźbionej sylwetki! "Ta co chuda!", "Wow! Wyglądasz bosko siostro", "Ale forma" - komentowali zachwyceni.