i Autor: CLOUT MMA/ materiały prasowe Paweł "Scarface" Bomba

ogromna zmiana

Nie do wiary, co stało się z Pawłem Bombą! "Scarface" nie próżnuje. Ogromna zmiana

Waldemar Kowalski 9:06

Od czasu, kiedy Paweł "Scarface" Bomba miał stoczyć swoją walkę na pierwszej gali CLOUT MMA, o freak-fighterze zrobiło się nieco ciszej. Okazuje się jednak, że nie marnuje on czasu i nie próżnuje z dala od kamer. Potwierdza to jedno z jego ostatnich zdjęć, które przy okazji ujawnia, w jakiej obecnie formie jest Bomba. Być może niebawem znów zobaczymy go w klatce.