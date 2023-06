Nie mogliśmy uwierzyć, gdy Marcin Najman wyjawił co łączy go z Diego Maradoną. "El Testosteron" wskazał akurat na ten szczegół

Marcin Najman bez dwóch zdań zalicza się do grona gwiazd sportu, które zdają sobie sprawę z tego, jak potężna moc stoi za mediami społecznościowymi. To właśnie dlatego częstochowski pięściarz co rusz komentuje na Instagramie, czy Twitterze kolejne wydarzenia, najczęściej odnosząc się do wieści ze świata sportu. Na profilach "El Testosterona" nie brakuje również nieco bardziej humorystycznych materiałów, tak jak w ostatnim przypadku.

To łączy Marcina Najmana i Diego Maradonę. "El Testosteron" wskazał szczegół, na który wielu by nie postawiło

Marcin Najman postanowił zwrócić się do swoich fanów za pośrednictwem social media i racząc się cygarem, najpewniej kubańskim postanowił powiedzieć im, co łączy go z Diego Maradoną, jednym z największych gwiazdorów futbolu, który chociażby w Neapolu może pochwalić się ogromnym szacunkiem.

- Znam dwóch wybitnych sportowców, którzy lubią porządne cygara. Diego Maradona i Ojciec Chrzestny polskich freak-fightów - wypalił do kamery Marcin Najman wypuszczając dym i stawiając się niemalże obok ikony futbolu.