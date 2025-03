Nie żyje trzykrotny mistrz olimpijski. Poruszający wpis Mameda Khalidova, nie mógł przejść obojętnie

Mateusz Borek prosto z mostu o potencjalnym odejściu Mariusza Pudzianowskiego z KSW i przejściu do Fame. Szczere słowa dziennikarza

Nie żyje były rosyjski zapaśnik i polityk. Miał tylko 49 lat

Informację o śmierci Buwajsara Sajtijewa potwierdziły rosyjskie władze sportowe. Były zapaśnik zmarł w niedzielę, 2 marca, w wieku zaledwie 49 lat, nie podano jednak przyczyny zgonu. Urodzony w Chasawiurcie w Dagestanie przez lata odnosił wielkie sukcesy sportowe – sześciokrotnie zostawał mistrzem świata (w kategoriach 76 oraz 74 kg) oraz tyle samo razy mistrzem Europy (w kategoriach 74, 76 i 85 kg). Największymi sukcesami Rosjanina czeczeńskiego pochodzenia były medale olimpijskie – aż trzykrotnie zostawał mistrzem olimpijskim. Pierwsze złoto igrzysk zdobył w Atlancie w 1996 roku w kategorii 74 kg w stylu wolnym. Sukces ten powtórzył osiem lat później w Atenach w kategorii 76 kg. Ostatni medal, również złoty, Sajtijew zdobył w 2008 roku w Pekinie, tym razem znów w kategorii do 74 kg.

Ledwie rok po tak wielkim sukcesie Buwajsar Sajtijew zakończył swoją karierę sportową, a za swoje osiągnięcia został nagrodzony w Rosji wieloma odznaczeniami. Na emeryturze postanowił zająć się m.in. polityką i miał na tym polu pewne osiągnięcia. W latach 2016-2021 był członkiem rosyjskiej Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Sajtijewa pożegnało wiele postaci związanych ze sportem, w tym legenda polskiego MMA i federacji KSW, Mamed Khalidov. Udostępnił on czarno-białe zdjęcie Sajtijewa z tradycyjnym islamskim wyrażeniem żalu. – Zaprawdę, należymy do Allaha i do Niego powracamy – czytamy.

