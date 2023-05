Rozjuszony Marcin Najman wypalił do selekcjonera! "Santos, obudź się ku**"! Tego oczekuje od Portugalczyka

Kolejni trenerzy, którzy mieli okazję prowadzić reprezentację Polski na własnej skórze przekonali się, że nie jest to lekki kawałek chleba. Liczne komentarze oceniające pracę selekcjonera, komentowanie powołań, a także samego sposobu bycia trenera to coś, co pojawiało się w przypadku niemalże każdego szkoleniowca związanego z Biało-czerwonymi i nie inaczej jest w przypadku Fernando Santosa, chociażby za sprawą Jana Tomaszewskiego. Teraz do Portugalczyka w mocnych słowach zaapelował Marcin Najman.

Mocne słowa Marcina Najmana w kierunku Fernando Santosa! "El Testosteron" zwrócił się do selekcjonera z oczekiwaniami

Wszystko przez niedawne informacje o tym, że Dawid Kownacki został nowym zawodnikiem Werderu Brema i po bardzo dobrym sezonie, zapracował na transfer do Bundesligi. Błyskawicznie w mediach społecznościowych Marcina Najmana pojawił się filmik, na którym "El Testosteron" domaga się powołania napastnika i oparcie o niego linii ofensywnej reprezentacji Polski.

Rozjuszony Marcin Najman wypalił do Fernando Santosa! "Chłopie, ty się obudź"! Tego oczekuje od selekcjonera

- No i co? Nie mówiłem Wam?! Dawid Kownacki już trafił do najlepszej niemieckiej ligi, do klubu Werder Brema. Walczyły o niego najlepsze drużyny w tych rozgrywkach. Ale nas reprezentujący selekcjoner Santos cały czas nie dostrzega, kogo wsadzić na "9" w polskiej reprezentacji... Chłopie obudź się! (...) Zacznij w końcu ogarniać, co się dzieję! Czy jeszcze nikt Ci snie przekazał, co ja do Ciebie mówię?! Santos, obudź się ku**, obudź się! Dawid Kownacki, numer 9 na koszulce w polskiej reprezentacji. Tego oczekujemy. Przynajmniej ja tego oczekuję. - wypalił do selekcjonera częstochowski pięściarz, komentując transfer Dawida Kownackiego i przekazując trenerowi swoje żądania.

