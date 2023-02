Tak Jan Tomaszewski określił Fernando Santosa! Te słowa nie przejdą bez echa, skomentował nałóg selekcjonera [TYLKO U NAS]

Karol Angielski podjął błyskawiczną decyzję. Grający w Turcji zawodnik nie zastanawiał się długo po tym, co przeżył

Jan Tomaszewski wielokrotnie udowadniał już, że często mówi to, co myśl. Dobitnie przekonał się o tym chociażby Paulo Sousa, Czesław Michniewicz, Cezary Kulesza, czy polska piłka w całej okazałości, gdy legendarny bramkarz nie gryzł się w język. Można było więc spodziewać się, że Jan Tomaszewski storpeduje także Fernando Santosa, przede wszystkim za jego nałóg, jakim jest palenie papierosów. Nic bardziej mylnego. Były golkiper nie tylko rozumie, dlaczego Santos dali papierosy, ale również uznaje go za normalnego faceta.

Jan Tomaszewski wprost o nałogu Fernando Santosa! Tak nazwał selekcjonera reprezentacji Polski, jasny przekaz

Portugalczyk na pewno nie musi nikomu niczego udowadniać, bowiem na już sukcesy na swoim koncie oraz 68 lat na karku. Jan Tomaszewski ceni w nim skromność i brak wywyższania się swoją pozycją. - Pan Kazimierz mówił – kobiety, wino i śpiew – wszystko jest dla ludzi. Tylko trzeba wiedzieć kiedy i z kim. Nie wolno tej granicy przekraczać. To jest normalny facet! On ma mistrzostwo Europy, prowadził najlepszego piłkarza świata... Ja grając też paliłem. Zgadzam się, że nie powinien palić, ale dajmy mu możliwości, żeby mógł ten stres z siebie wyrzucić. - skwitował były bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "Super Expressem". Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim w naszym materiale wideo poniżej!