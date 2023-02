Jan Tomaszewski niemiłosiernie storpedował polską piłkę! Poszedł po bandzie „To jest komedia!” [TYLKO U NAS]

Po przylocie Fernando Santosa do polski, nowy selekcjoner reprezentacji Biało-czerwonych miał pełne ręce roboty. Niemalże z marszu Portugalczyk zabrał się do pracy, którą była obejrzenie kilku spotkań PKO Ekstraklasy, a później wizyta w jednym z warszawskim kościołów. Pojawienie się Fernando Santosa na polskich stadionach odbiło się szerokim echem i oczywiście nie mogło zabraknąć tego tematu w rozmowie Jana Tomaszewskiego z "Super Expressem". Legendarny bramkarz reprezentacji Polski nie miał jednak zamiaru gryźć się w język mówiąc o tym, jak grają i trenują polscy piłkarze.

Jan Tomaszewski nie gryzł się w język mówiąc o "polskiej myśli szkoleniowej"! Wprost mówi o komedii [TYLKO U NAS]

Były golkiper skupił się na tym, że wielu piłkarzy, którzy mieli okazję pokazać się z dobrej strony w PKO Ekstraklasie lub reprezentacji i zdecydowało się na zagraniczny transfer zamknęło sobie drzwi do kadry pomimo tego, że mogliby pomóc Biało-czerwonym, gdyby otrzymali powołanie. - Polska myśl szkoleniowa twierdzi, że oni się nie nadają, bo nie grają… Lepiej trenując. Mając takiego 17-latka, który stał się rewelacją na skalę europejską, bo w reprezentacji zagrał, on nie jedzie na mistrzostwa świata?! Przecież to jest jakaś zabawa… To jest komedia! - wypalił na antenie Jan Tomaszewski, torpedując polską piłkę. Zobaczcie całą rozmowę z legendą reprezentacji Polski w naszym materiale wideo poniżej!