Fernando Santos najpierw oglądał polskie mecze, a później musiał się pomodlić. Nie żałował na tacę [ZDJĘCIA]

Podobnie jak poprzedni selekcjonerzy reprezentacji Polski, Fernando Santos w ostatnich dniach z trybun oglądał rywalizację drużyn PKO Ekstraklasy, na które wybrał się chwilę po swoim przylocie do Polski. Aby jak najlepiej pracować z Biało-czerwonymi, Portugalczyk zdecydował się przeprowadzić na stałe do naszego kraju i tylko kwestią czasu było, aż Santos wybierze się na msze świętą. Już podczas swojego pierwszego pobytu, podczas ogłoszenia go jako nowego selekcjonera portugalski szkoleniowiec opowiadał, że wiara jest dla niego bardzo ważna.

Fernando Santos dzień święty święci. Najpierw oglądał mecze PKO Ekstraklasy, a później musiał się pomodlić

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski doskonale wie zatem, że dzień święty trzeba święcić i w niedzielny poranek wybrał się na nabożeństwo w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Warszawie. Fernando Santos, który w reprezentacji Polski inkasuje niemalże milion złotych miesięcznie nie żałował również na ofiarę i dorzucił od siebie co nie co na kościelną tacę, być może modląc się w intencji dobrych wyników w jego pierwszych meczach. To wie już jednak tylko i wyłącznie Portugalczyk. Zobaczcie, jak wyglądała pierwsza wizyta Santosa w polskim kościele, klikając w galerię zdjęć poniżej!