Fatalne wieści dla Michała Probierza tuż przed grupowaniem! Sytuacja jest dramatyczna. Szans na poprawę brak

Sytuacja Jakuba Kiwiora w Arsenalu już latem była nieciekawa i po przyjściu do londyńskiego klubu Riccardo Calafioriego dużo mówiło się o tym, że Polak może opuścić klub i poszukać regularnej gry w innym zespole. Nie stało się tak ani podczas letniego, ani nawet zimowego okna transferowego, co nie przyniosło Polakowi niczego dobrego. O ile Mikel Arteta stawiał się niego w rozgrywkach Ligi Mistrzów, bowiem Kiwior rozegrał pełne 90 minut w trzech ostatnich spotkaniach fazy ligowej, to dalej nie było już tak kolorowo. W całym sezonie zagrał on do tej pory zaledwie nieco ponad 900 minut. Polak przegrywa walkę o pierwszy skład, co nie oznacza niestety niczego dobrego również dla Michała Probierza.

Reprezentacja Polski już 21 marca rozpoczyna walkę w eliminacjach do mistrzostw świata. Podopieczni selekcjonera Probierza rozegrają najpierw mecz z Litwą, czy 3 dni później zmierzyć się z Maltą. O ile Jan Bednarek jest jednym z liderów swojego Southampton i jest on bez przerwy w rytmie meczowym, to Kiwior jest po prostu przyspawany do ławki rezerwowych.

Obrońca Arsenalu po raz ostatni w rozgrywkach Premier League zagrał na początku grudnia ubiegłego roku, w zremisowanym 1:1 meczu z Fulham. Od tamtej pory "Kanonierzy" rozegrali 12 ligowych spotkań, w których udział Kiwiora był zerowy.

Obecnie nic niestety nie wskazuje na to, aby sytuacja Kiwiora w Londynie miała się poprawić. Pozostali środkowi obrońcy Arsenalu bardziej przekonują do siebie Mikela Artetę, z naciskiem na Gabriela i Williama Salibę, którzy są filarami obrony i zagrali już ponad 3100 minut każdy. Na boku obrony również nie ma miejsca dla Polaka, bowiem na lewej stronie bryluje obecnie 18-letni Myles Lewis-Skelly, wychowanek klubu.