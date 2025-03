Wychodzi na jaw cała prawda o życiu rodziny Szczęsnego w Barcelonie! Chodzi o Marinę i Liama. To na wszystko rzutuje

Kibice wyciągnęli to na meczu Barcelony. Był ogromny, jasny przekaz w kierunku Wojciecha Szczęsnego

Zarówno w szatni, jak i na boisku, Wojciech Szczęsny jest niezwykle ważną postacią FC Barcelony i jak dotąd, "Blaugrana" dalej nie przegrała ani jednego meczu z Polakiem w składzie. Kibice katalońskiej drużyny z niecierpliwością czekają więc na informacje w sprawie przyszłości golkipera, który związał się z klubem zaledwie rocznym kontraktem, mając ratować Barcelonę po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Wszystko wskazuje jednak na to, że sam Szczęsny będzie zainteresowany pozostaniem w stolicy Katalonii na dłużej, o czym opowiedział szczerzej w niedawnym wywiadzie. Nie bez znaczenia są tutaj również odczucia jego żony i syna.

Okazuje się, że Barcelona bardzo przypadła do gustu Marinie Łuczenko-Szczęsnej, a także Liamowi Szczęsnemu, przez co szanse na pozostanie bramkarza w klubie mocno wzrastają. - Gdybyś zapytał mnie na początku sezonu, powiedziałbym, że opuszczę Barçę w czerwcu. Ale uwielbiam czas, który tu spędziłem. Moja rodzina jest szczęśliwa, mój syn uwielbia swoją szkołę, moja żona uwielbia tu być. Jestem otwarty na wszystko - przyznał szczerze Szczęsny w rozmowie na platformie "Barca One".

Wielkim fanem talentu, a przede wszystkim doświadczenia polskiego bramkarza jest trener Hansi Flick, co również nie jest bez znaczenia. Niemiecki szkoleniowiec bardzo ceni przede wszystkim opanowanie Polaka w kluczowych sytuacjach i to właśnie dlatego ma stawiać na niego w kolejnych meczach.

Do tej pory Wojciech Szczęsny wystąpił w 13. meczach we wszystkich rozgrywkach i nie zaznał jeszcze smaku porażki w barwach Barcelony. Do tego były golkiper reprezentacji Polski zachował 7 czystych kont.