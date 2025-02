i Autor: Cyfra Sport, AP PHOTO/JOAN MONFORT Wojciech Szczęsny, Hansi Flick

to zachowanie przesądziło

Dotarli do piekielnie ważnych wieści o Wojciechu Szczęsnym! To zachowanie Polaka przesądziło. Kulisy decyzji trenera Barcelony

Wojciech Szczęsny jest obecnie prawdziwym talizmanem Barcelony, bowiem odkąd zadebiutował w nowych barwach, "Duma Kataonii" z Polskiem w bramce nie przegrała jeszcze ani jednego spotkania. Dziennikarze hiszpańskiego "Sportu" dotarli do informacji, dlaczego tak naprawdę Hansi Flick ma woleć Szczęsnego, przez co Iniaki Pena siedzi na ławce i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Chodzi bowiem o pewne zachowanie Polaka.