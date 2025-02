i Autor: AP Photo/Joan Monfort

Ligowe mecze FC Barcelony w TVP Sport! Polska stacja nabyła prawa do transmisji. Ważne informacje dla kibiców

TVP Sport zrobiło właśnie ogromny krok w stronę popularyzacji futbolu w kobiecym wydaniu. Telewizja pochwaliła się bowiem, że doszła z platformą " DAZN" do porozumienia, w sprawie nabycia praw do pokazywania meczów ligi hiszpańskiej z udziałem żeńskiej drużyny FC Barcelony, a co za tym idzie, oczywiście Ewy Pajor. Umowa pomiędzy podmiotami obejmuje wszystkie ligowe spotkania katalońskiej drużyny do zakończenia sezonu 2026/2027.