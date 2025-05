FC Barcelona o krok od spełnienia marzeń! To może być przepiękny wieczór

Wojciech Szczęsny otwarcie powiedział to o swojej żonie! Wydało się, jaka jest Marina

Takie wsparcie to skarb

Wojciech Szczęsny zobaczył syna po El Clasico i nie wytrzymał. Wzruszony wyrzucił to z siebie

Lewandowski ma się o co martwić! Może już teraz stracić miejsce w pierwszym składzie

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii? Tytuł o krok!

FC Barcelona mknie po kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka notuje fantastyczną serię 14 kolejnych zwycięstw, a punkty w tym roku straciła w lidze tylko raz: 15 stycznia w remisowym meczu z Getafe. Od tego momentu Katalończycy są bezbłędni i choć niektóre wygrane przyszły im niełatwo, są już niemal pewni kolejnego mistrzostwa kraju.

Warunek? Zwycięstwo w derbach z Espanyolem. Jeśli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny poprowadzą Barcę do wygranej, Real Madryt nie będzie miał już nawet matematycznych szans na dogonienie rywala. Eksperci są zgodni – wszystko wskazuje na mistrzostwo dla Barcelony.

Superbet: 300 zł bonusu za typ na zwycięstwo FC Barcelony!

Z okazji możliwego mistrzostwa Barcelony, bukmacher Superbet przygotował specjalną promocję. Za poprawny typ na wygraną Dumy Katalonii z Espanyolem nowi gracze mogą zgarnąć aż 300 zł bonusu. Jak to zrobić?

Załóż konto w Superbet, klikając w dedykowany link promocyjny Podczas rejestracji wpisz kod promocyjny: PROMOVIP Zaznacz wszystkie wymagane zgody marketingowe Wpłać pierwszy depozyt – minimum 50 zł Postaw pierwszy kupon SOLO na wygraną FC Barcelona (typ: 2) Stawka kuponu musi wynosić dokładnie 2 zł Jeśli Twój typ okaże się trafny – otrzymasz 300 zł w formie bonusu Bonus zostanie dodany do konta w ciągu maksymalnie 72 godzin od zakończenia promocji Promocja dostępna wyłącznie dla nowych graczy. Przed udziałem zapoznaj się z regulaminem na stronie Superbet.

Wygrana FC Barcelona z Espanyolem: kurs 150.00 zamiast 1.31!

Standardowy kurs bukmacherski na wygraną FC Barcelony z Espanyolem wynosi zaledwie 1.31, co jasno pokazuje, kto jest faworytem. Jednak Superbet oferuje graczom wyjątkową okazję – kurs 150.00 w ramach promocji! To szansa na odebranie aż 300 zł za typ za 2 zł.

Jeśli planujesz obstawiać zwycięstwo Barcelony, teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z tej oferty i zagrać o wyższe wygrane.

FC Barcelona odzyska tytuł? Szanse na to są ogromne!

Duma Katalonii ma już praktycznie mistrzostwo w kieszeni. W składzie Barcy występuje Robert Lewandowski, a między słupkami – Wojciech Szczęsny. Dla polskich kibiców może to być wyjątkowy sezon, jeśli duet z Polski przypieczętuje tytuł w barwach jednego z największych klubów świata.

FC Barcelona przez długi czas w tym sezonie ścigała się z broniącym tytułu Realem Madryt, ale fantastyczna seria kolejnych zwycięstw w tym roku sprawiła, że Królewscy stracili dystans do rywali.

Po dramatycznym meczu z Realem Madryt, w którym Barcelona wygrała 4:3 mimo dwóch szybkich goli Kyliana Mbappe, przewaga nad Królewskimi wzrosła do 7 punktów. Na trzy kolejki przed końcem sezonu, Real potrzebuje cudu – wszystko wskazuje na to, że tytuł LaLiga wróci do stolicy Katalonii.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.