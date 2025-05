i Autor: HANDOUT/AFP/East News Jannik Sinner i papież Leon XIV

Sinner z wizytą u głowy Kościoła

Papież Leon XIV dostał propozycję gry w tenisa. Złożył ją Jannik Sinner na audiencji w Watykanie

To był wyjątkowy moment: papież Leon XIV, który jest miłośnikiem tenisa i był na korcie w Rzymie na trzy dni przed konklawe, przyjął w środę na audiencji gracza numer 1 światowego tenisa, Jannika Sinnera. Dzień wcześniej Sinner pokonał Argentyńczyka Francisco Cerundolo i awansował do ćwierćfinału rozgrywanego właśnie turnieju ATP w Rzymie. Włoch... zaprosił papieża do gry.