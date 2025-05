i Autor: AP Hubert Hurkacz

ATP Rzym

Hubert Hurkacz skomentował zwariowany mecz z Jakubem Mensikiem. Zwrócił się do fanów

Hubert Hurkacz po niezwykle zaciętym i przerywanym przez deszcz meczu pokonał 7:6(5), 4:6, 7:6(5) Czecha Jakuba Mensika i tak jak rok temu zagra w ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Dramatyczny pojedynek zaczął się ok. godziny 14 a skończył ok. 20. Po meczu Hurkacz na przesłanym do nas przez jego zespół nagraniu zwrócił się do kibiców i podziękował za wspaniałe wsparcie.