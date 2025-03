i Autor: Marek Zieliński Mariusz Pudzianowski

jasny sygnał

KSW reaguje na plotki o walce Pudzianowski - Hall! Jasne stanowisko organizacji

Wokół Mariusza Pudzianowskiego ostatnio znów zrobiło się bardzo gorąco. Najpierw pojawiły się wieści, że „Pudzian” dołączy do FAME MMA, a następnie, że jednak... zawalczy w KSW i to z nie byle kim, ale Eddiem Hallem, również mającym duże osiągnięcia w zawodach strongman. Do walki tej miało dojść już wcześniej, a teraz sam Brytyjczyk zapowiedział, że się do niej szykuje. W rozmowie z „Faktem” federacja KSW skomentowała te doniesienia.