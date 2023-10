i Autor: YouTube/ CLOUT MMA screen Najman Najman

wielu nie uwierzy

Nie mogliśmy uwierzyć w doniesienia o nieznanym wykształceniu Marcina Najmana! Wielu by go o to nie posądziło. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia.

Bez względu na wyniki sportowe, Marcin Najman bez dwóch zdań zalicza się do grona najbardziej rozpoznawalnych osób w naszym kraju. „El Testosteron” oprócz kariery w freak fightach może pochwalić się również wieloma umiejętnościami, które zaskoczą nawet jego wiernych fanów. Jedną z nich jest jego wykształcenie muzyczne. Wiele osób z pewnością by go o to nie posądziło.