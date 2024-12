Nie mogliśmy wyjść z podziwu po tym nagraniu Mameda Khalidova! Legenda KSW "spacerowała" z ogromnym ciężarem

Mistrz KSW wyzywa do walki Mameda Khalidova! Kibice oszaleli po tej propozycji

Wydarzenie federacji XTB KSW 100 przeszło do historii. W trakcie gali w Gliwicach nie zabrakło ogromnych emocji w oktagonie. Fani sportów walki nie mogli czuć się zawiedzeni, ponieważ byli świadkami takich fenomenalnych pojedynków jak m.in. starcie Rafała Haratyka z Marcinem Wójcikiem, Phila De Friesa z Darko Stosiciem, Arkadiusz Wrzoska z Matheusem Scheffelem, a przede wszystkim mogli zobaczyć emocjonującą walkę wieczoru, w której głównymi bohaterami byli: Mamed Khalidov oraz Adrian Bartosiński. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wyzwań legendy KSW, ponieważ o walkę z nim zabiega kolejny mistrz KSW.

i Autor: Instagram/Mamed Khalidov

Wracając do walki z 16 listopada pomiędzy Khalidovem, a Bartosińskim wiele osób było wręcz przekonanych, że 44-latek nie zdoła pokonać mistrza KSW. W pierwszej rundzie przeważał "Bartos", który skutecznie sprowadzał do parteru doświadczonego przeciwnika. Druga odsłona rozpoczęła się w podobny sposób, jednak Khalidov starał się stawiać coraz bardziej, a po chwili sytuacja w parterze nabrała zupełnie innego znaczenia. Ostatecznie 44-latek założył Bartosińskiemu balachę, a ten błyskawicznie poddał się.

W mediach społecznościowych widać, że Khalidov nie zwalnia tempa, mimo że 44-latek zawsze stara się utrzymywać formę to rzadko dodaje nagrania z ciężarami. Tym razem legenda KSW opublikowała, jak "spaceruje" z ogromnym ciężarem - 220 kg!