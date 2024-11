Mistrz KSW wyzywa do walki Mameda Khalidova! Kibice oszaleli po tej propozycji

Floyd Mayweather w FAME MMA?! To nie żart. Nowy gwiazdor federacji chce go ściągnąć do Polski

W federacji KSW nie brakuje zawodników, którzy nie mogą narzekać na brak chętnych do walki z nimi i Mamed Khalidov, chociażby obok Mariusza Pudzianowskiego jest jedną z takich osób. Kolejne pojedynki legendarnego zawodnik polskiej organizacji i jego wyczyny w klatce sprawiają, że kolejka chętnych wydłuża się jeszcze bardziej. Po wygranej Mameda z Adrianem Bartosińskim w pięknym stylu na XTB KSW 100 Kahlidov zapowiedział co prawda, że w najbliższym czasie zamierza skupić się na odpoczynku i zastanowieniu się, czy chce jeszcze toczyć kolejne walki. To oświadczenie jednak nie zdemotywowało Pawła Pawlaka, który opublikował w mediach społecznościowych specjalny post, w którym zgłosił chęć zmierzenia się z Khalidovem. Przy okazji zainteresował kibiców mówiąc o "dużej gali w czerwcu".

Pawlak chce się bić z Khalidovem zamiast z Kuberskim

Po kolejnej wygranej Piotra Kuberskiego, który wygrał wszystkie swoje trzy walki dla KSW, a ostatnio pokonał Damiana Janikowskiego na XTB KSW 100 najbardziej prawdopodobne stało się, że to właśnie "Qbear" będzie miał okazję sięgnąć po pas mistrzowski kategorii średniej bijąc się Pawlakiem. Urzędujący mistrz ma jednak nieco inne plany.

- Dużo osób pisze do mnie, co u mnie i jakie plany na przyszłość, a więc powoli wracam do zdrowia, myślę że od stycznia wejdę już w pełny okres przygotowawczy i zacznę normalnie trenować, chcecie wiedzieć z kim chce walczyć??? a więc odpowiedź jest tylko jedna, jest to @mamed_khalidov numer 1 kategorii 84 w @ksw_mma i tylko interesuje mnie najpierw ta walka, mamy nierozstrzygnięte sprawy i ta walka teraz ma jeszcze większy sens, wiem Mamed że, też bardzo chcesz tej walki, chcesz pasa, zróbmy to w czerwcu na dużej gali i sprawdźmy kto jest najlepszy w tej dywizji, bardzo cię szanuję za całą karierę i wielkim zaszczytem będzie dzielić z Tobą klatkę KSW! - czytamy w poście Pawlaka.

Internauci nie kryją swojego zainteresowania takim starciem, chociaż w komentarzach pod postem Pawlaka pojawiły się dwa obozy - jedni preferują starcie mistrza KSW z Mamedem, a drudzy woleliby, żeby ten najpierw obronił pas z rozpędzonym Kuberskim.

- To się sprzeda jak mawia jeden menadżer - napisał żartobliwie Bartosiński.

- Chcemy tej walki, ale Mamed powiedział, że nie wróci w tym roku na pewno. W tej sytuacja walka o pas jak psu buda należy się @piotrkuberski.mma i wygrany tego starcia mógłby zawalczyć z Mamedem jeśli Mamed zdecyduje, że chce walczyć o pas i potem ewentualnie go bronić - stwierdził jeden z internautów. - Oczywiście, że Pawlak vs Mamed - dodał kolejny z mężczyzn.