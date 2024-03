Nie poznaliśmy Marianny Schreiber! Ogromna przemiana zawodniczki CLOUT MMA w zaledwie kilka lat. To zupełnie inna osoba

Mamed Khalidov wypalił do Tomasza Adamka! Ujawnił nowe fakty, stanowcza reakcja po słowach pięściarza

Marianna Schreiber od czasu dołączenia do federacji CLOUT MMA stała się jeszcze bardziej medialna i rozpoznawalna, niż miało to miejsce do tej pory. Niedoszła rywalka Małgorzaty "Gohy Magical" Zwierzyńskiej, która została zatrzymana przez policję oraz Lexy Chaplin, która doznała kontuzji palca w starciu z Martą Linkiewicz, znów rozgrzała internautów, kiedy w sieci pojawiło się jej zdjęcie w bikini podczas wakacji w Tajlandii. Wielu nowych fanów Schreiber może jednak nie wiedzieć lub nie pamiętać, jak ta wygląda jeszcze całkiem niedawno - m.in. przed operacją korekty nosa.

Jako będąca w separacji małżonka posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera, zawodniczka federacji CLOUT MMA oraz popularna osoba, Marianna Schreiber zrobiła wszystko, aby prezentować się jej zdaniem jak najlepiej. W tym celu w 2023 roku poddała się ona operacji plastycznej nosa, co kompletnie odmieniło jej wygląd. Sama Schreiber jeszcze niedawno chwaliła się swoją przemianą na Instagramie pokazując, jak wygląda w różnych etapach swojego życia. Jej obecny wygląda zdecydowanie różni się od tego, jak wyglądała jeszcze w 2021 roku, czyli nieco ponad 3 lata temu. Zobaczcie sami klikając w galerię zdjęć poniżej!