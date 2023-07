Nie uwierzycie, jakie wykształcenie ma Mariusz Pudzianowski. Mało który sportowiec może się tym pochwalić, kibice będą zaskoczeni

Sensacyjny transfer do freaków!

Mariusz Pudzianowski od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem ze strony fanów, którzy bardzo chętnie śledzą zmagania siłacza w sportach walki. Mimo wielkiej popularności, życie prywatne byłego mistrza świata strongmenów jest owiane tajemnicą i mało kto wie, jakie wykształcenie ma kultowy siłacz. Trzeba przyznać, że na tle innych sportowców wypada wprost nieprawdopodobnie.

Takie wykształcenie ma Mariusz Pudzianowski. Nie mówi o tym często

Mimo że Pudzianowski od lat podejmuje się najcięższych możliwych wyzwań sportowych, to znana jest także jego aktywność biznesowa i wiadome nie od dziś jest, że "Pudzian" to człowiek wielu talentów. Mimo lat treningów i walki o najwyższe cele, Pudzianowski nie zaniedbał bardzo istotnej części życia, jaką jest nauka i w odróżnieniu do wielu sportowców może pochwalić się wyższym wykształceniem. W 2008 roku sportowiec ukończył studia licencjackie na na Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi a tematem jego pracy licencjackiej była "Kultura organizacyjna w marketingu sportowym na świecie". Na tytule licencjata Pudzianowski jednak nie zakończył i już dwa lata później cieszył się tytułem magistra.