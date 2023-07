Niewiarygodne, co stało się z ciałem Kubańczyka przed jego walką z Alberto! Forma gwiazdora FAME MMA robi ogromne wrażenie

Ogłoszenie walki Kubańczyka z Alberto na gali HIGH League 7 wywołało olbrzymie emocje i nie brakowało fanów freak fightu, którzy nie mogli doczekać się tego zestawienia. Ogromne problemy federacji, które spowodowały, że czerwcowa gala nie doszła do skutku nie sprawiła jednak, że starcie to nie dojdzie do skutku. Federacja FAME MMA szybko doszła do porozumienia z Alberto, podpisując go w swojej organizacji i dodając starcie do karty walk FAME FRIDAY ARENA. Raper, który przyznał się, że przegrał w kasynie olbrzymie pieniądze nie próżnował w ostatnim czasie i jak się okazuje, jest bardzo dobrze przygotowany do lipcowego starcia z Alberto.

Tak Kubańczyk wygląda na chwilę przed walką z Alberto! Raper pokazał, w jakiej jest formie

Ze względu na odwołanie czerwcowej gali HIGH League 7 i przełożenie pojedynku na lipcowe FAME FRIDAY ARENA sprawiło, że Kubańczyk i Alberto mieli jeszcze więcej czasu, aby doprowadzić swoje ciało i formę do jak najlepszego poziomu. Na kilkanaście dni przed walką Jakub Flas postanowił pokazać, jak wygląda jego ciało po wymagających treningach.

Niewiarygodne, co stało się z ciałem Kubańczyka przed jego walką z Alberto! Ciało gwiazdora FAME MMA robi ogromne wrażenie

Na swoim Instagramie Kubańczyk opublikował zdjęcie z sali treningowej, na którym stoi tyłem do aparatu i pokazuje swoje okazałe mięśnie. Uczciwie trzeba przyznać, że ciało rapera jest bardzo dobrze przygotowane, przynajmniej z wizualnego punktu widzenia. Niedawno Flas opublikował również zdjęcie, na którym już na pierwszy rzut oka widać jego okazałe barki, które powiększyły się w ostatnim czasie.

