Nowa gwiazda KSW ma za sobą głośny obyczajowy skandal. Fani podziwiają jej wdzięki, a tu coś takiego

Federacja KSW po raz czwarty w historii zagości w Czechach. Po galach w Libercu i Trzyńcu tym razem postawiono na leżącą blisko polskiej granicy Ostrawę, która w ostatnich dniach padła ofiarą powodzi podobnie jak wiele miast na południu Polski. Organizatorzy zapewniają jednak, że październikowe wydarzenie dojdzie do skutku. KSW postanowiło nawet ogłosić nowy transfer przed tą galą, który momentalnie wzbudził wielkie emocje. Chodzi o Hankę Gelnarovą, która zaczynała jako popularna influencerka, a teraz została zawodniczką MMA. W mediach społecznościowych śledzi ją blisko milion osób! Piękna Czeszka w internecie chętnie pokazuje wdzięki i zachwyca fanów, ale ma za sobą także głośny obyczajowy skandal.

Nowa gwiazda KSW... nagrywała nazistowskie pozdrowienia

Dziennikarz Adrian Szymański chwilę po ogłoszeniu zawodniczki w KSW obnażył jej przeszłość. "Nowa zawodniczka KSW Hanka Gelnarova przed ostatnią walką na Clash of the Stars (czeski odpowiednik Fame) hailowała do niemieckiej wojskowej pieśni Erika. Szybko to usunęła i przeprosiła głupio się tłumacząc, że nie wiedziała co to znaczy" - napisał na portalu X i załączył dwa nagrania wideo. Na jednym z nich Czeszka ze znajomymi wykonywała nazistowskie pozdrowienie, a na drugim... jej fani robiący to samo na hali.

Warto zaznaczyć, że dla Gelnarovej walka w KSW będzie zawodowym debiutem. Wcześniej stoczyła cztery pojedynki dla freak-fightowej organizacji Clash of the Stars. Wygrała wszystkie i we wrześniu została mistrzynią wagi koguciej. Jak sama przyznaje, wreszcie znalazła dyscyplinę, w której się spełnia i dalej się rozwija. Teraz postawi kolejny krok, a informacja o podpisaniu influencerki przez KSW wywołała już wielkie poruszenie. Od występów w reality show "Like House" i "Survivor" przeszła drogę do zawodowego oktagonu.