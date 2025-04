Ogromna zadyma w klatce po walce na Oktagonie. Prowokacja zakończyła się wielką awanturą [WIDEO]

Marcin Sianos zawieziony do szpitala po walce przeciwko Sequento i Koziołkowi! Poczuł się źle już po wejściu do szatni

Do szokujących scen doszło po zakończeniu walki wieczoru czołowej organizacji MMA w Europie. Podczas wydarzenia Oktagon 69 doszło do potwornej awantury, czego zupełnie nic nie zwiastowało. Max Holzer mierzył się w main evencie z Denisem Ilbayem. W czwartej rundzie Holzer zmusił swojego przeciwnika do poddania przez duszenie zza pleców. Nikt nie spodziewał się, co zrobi za chwilę.

Niepokonany, niemiecki zawodnik MMA wygrał pojedynek, a następnie pocałował przeciwnika w głowę i uderzył go swoimi biodrami w pośladki. To rozwścieczyło Ilbaya, który ruszył w jego kierunku. Niemiec rzucił się na przeciwnika z pięściami, a do klatki wkroczyła ochrona. Ilbay zdążył wpaść w Holzera, który wypadł z klatki i spaść ze schodków. Złapać go próbowały osoby będące pod oktagonem.

Zawodników ostatecznie rozdzieliła ochrona, a zwycięzca pojedynku cieszył się z wygranej nietypowo, bo poza klatką.

Walka wieczoru OKTAGON 69 zakończyła się zadymą – po zwycięstwie i prowokacji Maxa Holzera, Deniz Ilbay rzucił się na niego z pięściami. #OKTAGON69 pic.twitter.com/U1iyjx5WKR— Adrian Szymański (@adrians_mma) April 5, 2025

Kim jest Max Holzer?

Max Holzer to niepokonany zawodnik organizacji Oktagon MMA. Była to jego pierwsza walka wieczoru w czołowej europejskiej federacji. Obecnie może pochwalić się bilansem jedenastu zwycięskich walk i zera porażek.

Holzer stoczył piątą walkę w Oktagon MMA. Czwarty raz wygrał przed czasem. Aż trzykrotnie robił to poprzez poddanie.

