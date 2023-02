Ostatni wywiad Boxdela przed walką z Jóźwiakiem na FAME 17! Szef FAME MMA zdradził plany na kolejne walki [TYLKO U NAS]

Pomimo tego, że na karcie walk FAME 17 nie brakuje mocnych nazwisk oraz zestawień, wliczając w to oczywiście walkę wieczoru Amadeusz Ferrari - Kamil Łaszczyk, pojedynkiem wzbudzającym największe mocje jest walka Boxdela z Pawłem Jóźwiakiem, przede wszystkim przez otoczkę wokół starcia oraz dymy, które miały miejsce na konferencjach. Okazuje się, że starcie z prezesem FEN to jedynie początek wielkiej przemiany włodarza FAME MMA, który planuje częściej pojawiać się w klatce.

Boxdel zdradził ambitne plany na najbliższe miesiące. Ostatni wywiad przed walką Boxdel - Jóźwiak na FAME 17

- Rewanż z Pawłem Jóźwiakiem mam nadzieję, że to będzie moja czwarta walka w tym roku. Teraz chciałbym zawalczyć jeszcze na FAME nie wiem, czy w wakacje na przykład. Na pewno chciałbym pojechać na ALMMA, zmierzyć się tak amatorsko no i może udałoby mi się coś jeszcze chwycić. - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" jeden z szefów FAME MMA. Przy okazji zabrał on również głos w sprawie zarobków Kamila Łaszczyka oraz zdradził, czy możemy spodziewać się walki Piotra Szeligi z Natanem Marconiem. Zobaczcie całą rozmowę z Boxdelem, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!