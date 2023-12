Ostrzelano samochód Arkadiusza Wrzoska! Sensacyjne doniesienia z Holandii, jest komentarz zawodnika KSW

Na tym zdjęciu noga Mariusza Pudzianowskiego wygląda jak kopyto! Przecież to nie do pomyślenia!

Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 grudnia. Jak podaje portal bredavandaag.nl, niezwykle młody, szacowany na wiek 17-20 lat mężczyzna, oddał kilka strzałów w pojazd Arkadiusza Wrzoska zaparkowany pod Hemmers Gym, należącym do znanego trenera Nicka Hemmersa. Co więcej, stało się to już w momencie, gdy Wrzosek i inny mężczyzna znajdowali się w pojeździe. Jak podaje portal, kilka kul trafiło w samochód, ale pasażerom nie stała się krzywda.

Arkadiusz Wrzosek przeżył chwile grozy. Ostrzelano jego samochód

Policja prosi o pomoc w ujęciu przestępcy, szuka świadków zdarzenia lub osób, które mogły widzieć uciekającego napastnika. Portal AD.nl przekazał, że skontaktował się z właścicielem klubu, jednak tego nie było w trakcie zdarzenia na miejscu. – W ogóle tego nie rozumiem – odpowiedział krótko.

Z kolei polski portal inthecage.pl zdołał skontaktować się z samym Arkadiuszem Wrzoskiem. Polski kickbokser potwierdził, że jest cały i zdrowy, nie chciał jednak skomentować szerzej wydarzeń, które miały miejsce. Wrzosek w styczniu 2024 ma walczyć na gali XTB KSW 90, jego rywalem ma być Chorwat Ivan Vitasović.

Arkadiusz Wrzosek przed galą KSW 79 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.