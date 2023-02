Piękna ukochana Pawła Jóźwiaka wspiera go na FAME MMA 17. Anna Kokocińska rozgrzała nawet katarski piasek, mamy najgorętsze zdjęcia

Konflikt Jóźwiaka z Boxdelem trwa od dłuższego czasu, ale już 3 lutego panowie będą mogli sobie wszystko wyjaśnić w rzymskiej klatce. Walka na tak małej powierzchni wręcz gwarantuje brutalność i olbrzymie emocje, które buzują w dobrze znanych włodarzach od dawna. Podczas konferencji przed FAME MMA 17 to właśnie to zestawienie było najgorętsze, a prawdziwy rozlew złej krwi miał miejsce na dwa dni przed galą. Na ostatniej konferencji doszło do rękoczynów! Boxdel wymierzył kilka ciosów Jóźwiakowi podczas "face to face", co wywołało masę różnorakich reakcji. Z bliska obserwowała to m.in. piękna ukochana włodarza FEN, Anna Kokocińska.

Piękna ukochana Pawła Jóźwiaka wspiera go na FAME MMA 17. Od Anny Kokocińskiej żar aż bucha

Kokocińska od dłuższego czasu spotyka się z Jóźwiakiem i towarzyszy mu niemal na każdym kroku. Popularność zdobyła w dużej mierze dzięki galom FEN, na których jest jedną z ring girls. Można powiedzieć, że świat MMA stał się jej drugim domem, a były rugbysta skradł jej serce. Miłośniczka fitnessu przeżyła już debiut ukochanego w sportach walki, kiedy ten błyskawicznie rozprawił się z Marcinem Najmanem. Już po zwycięstwie z "El Testosteronem" wyzywał Boxdela do walki, do której doszło bardzo szybko. W związku z tym Kokocińska ponownie przeżywa olbrzymie emocje i mocno wspiera Jóźwiaka. Robi wszystko, co w jej mocy, by przekazać mu dobrą energię! W poniższej galerii zobaczysz najgorętsze zdjęcia Ani Kokocińskiej:

Sonda Kto wygra walkę Boxdel - Paweł Jóźwiak? Boxdel Paweł Jóźwiak