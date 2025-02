Po 6 latach rozstaje się z KSW. Ma za sobą siedem walk wieczoru. Sędzia Jarosz zwolniony

Ciężko powstrzymać łzy przez to, co stało się Szymonowi Kołeckiemu. Z trudem słucha się tej relacji, tak wyglądała jego codzienność

Sędzia Jarosz zwolniony z KSW po 6 latach

W ostatnich latach Piotr Jarosz stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych sędziów MMA w Polsce. Można było go oglądać m.in. podczas najważniejszych walk w KSW, ale nie tylko. Sędziował również gale takich federacji jak Oktagon, Babilon MMA czy FAME. W tej ostatniej pełni zresztą funkcję sędziego głównego i wydaje się, że właśnie to stanowiło w ostatnim czasie kość niezgody między Jaroszem a KSW. Największa zawodowa federacja w Polsce odcina się od freak-fightów, co na własnej skórze odczuł wcześniej komentator Maciej Turski, a teraz być może sędzia Jarosz, choć on sam nie zna powodów głośnego rozstania.

KSW 103: Wyniki gali. Leo Brichta brutalnie nokautuje w walce wieczoru! Festiwal skończeń w Libercu

"Chciałbym Was poinformować, że moja przygoda z organizacją KSW dobiegła końca. Przez sześć lat współpracy uczestniczyłem w 33 wydarzeniach i sędziowałem 100 walk, w tym aż siedem razy podczas walk wieczoru. Te liczby to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, bo jednak wszystko rozpoczęło się przy okazji KSW 48, a zakończyło na KSW 101. Minęło ponad pół dekady..." - poinformował w poniedziałek, 24 lutego.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

"Nie dostałem informacji, dlaczego KSW ze mnie zrezygnowało, dowiedziałem się jedynie, że gala w styczniu tego roku w Radomiu była ostatnią, w której uczestniczyłem jako sędzia. Piszę to, ponieważ moja nieobecność na ostatnich wydarzeniach nie umknęła uwadze niektórych osób. Ostatecznie jednak rozstanie jest zgodne z moim sumieniem, bo wiem, że nuda mi nie grozi! Wciąż stawiam przede wszystkim na rozwój" - dodał Jarosz, który jest jednak wdzięczny KSW za sześć lat współpracy.

"Z tego miejsca pragnę podziękować organizacji KSW za wspólne lata pełne sportowych emocji i cennych doświadczeń. Cieszę się, że mogłem być częścią tej społeczności, ponieważ były to świetne lata mojej zawodowej kariery. Dziękuję całemu zespołowi KSW za miłe przyjęcie mnie w swoje szeregi" - zakończył sędzia, oznaczając m.in. szefów Macieja Kawulskiego i Martina Lewandowskiego, dyrektora Wojsława Rysiewskiego, a także Mateusza Borka, Waldemara Kastę oraz sędziego Tomasza Brondera.

Ciężko powstrzymać łzy przez to, co stało się Szymonowi Kołeckiemu. Z trudem słucha się tej relacji, tak wyglądała jego codzienność

🚨 Piotr Jarosz poinformował, że jego współpraca z organizacją KSW dobiegła końca. Przez sześć lat uczestniczył w 33 galach, sędziując 100 walk, w tym siedem razy podczas walk wieczoru. pic.twitter.com/P1fVPisaof— Adrian Szymański (@adrians_mma) February 24, 2025