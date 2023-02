Po śmierci Mateusza Murańskiego gwiazda freak-fightów nie wytrzymała. Padły potworne słowa, uderzył bezlitośnie

Marcin Najman żegna Mateusza Murańskiego. Napisał o wielkiej tragedii. "Nie tak miało się to potoczyć"

Mateusz Murański był jedną z największych gwiazd freak-fightów. Występował na wielu galach, a walki z jego udziałem budziły ogromne zainteresowanie. Zwłaszcza starcia z Arkadiuszem Tańculą przeszły już do historii, a panowie osobisty konflikt rozstrzygnęli w oktagonie. Wielu fanów liczyło na to, że Murańskiego jeszcze niejednokrotnie zobaczymy w klatce freak-fightowych federacji.

Mateusz Murański nie żyje. Denis Załęcki bezlitośnie uderzył w hejterów

Niestety w środowe popołudnie nadeszły okropne informacje. Jak przekazała nam rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk o zgonie poinformował członek rodziny. - Jeden z członków rodziny nie mógł dodzwonić się do 29-latka. Na miejsce zdarzenia pojechali funkcjonariusze i znaleźli ciało, wykonano czynności m.in. oględziny z udziałem biegłego, potwierdzono zgon bez udziału osób trzecich. Przyczyny śmierci zostaną ustalone po sekcji zwłok - powiedziała. Szokująca informacja wywołała ogromne poruszenie w świecie freak-fightów.

Jeden z najostrzejszych komentarzy w sieci umieścił Denis "Bad Boy" Załęcki. Gwiazda HIGH League uderzyła w internetowych hejterów. - I jak hejterskie kur**, zadowolone? Ubliżanie, poniżanie to dla was dziś chleb powszedni. Brak słów. Ogromne wyrazy współczucia dla bliskich - czytamy we wpisie Załęckiego w mediach społecznościowych.