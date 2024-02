Po tych słowach Michała Materli przed walką Adamek - Khalidov aż przeszyła nas gęsia skórka. Serce rośnie

Mariusz Pudzianowski po tym, co zobaczył musiał iść się napić. Padła odważna zapowiedź

Mamed Khalidov w tej sytuacji nie mógł powstrzymać łez! Legenda KSW wprost o Michale Materli. "To był błąd"

Michał Materla emocjonalnie przed walką Adamek - Khalidov na XTB KSW Epic

Michał Materla doskonale wie, co oznacza walka z Mamedem Khalidovem. Dwie wielkie legendy KSW darzą się ogromnym szacunkiem i nie zmieniła tego ich walka na KSW 33 w 2015 roku. Pomimo upływu lat w dalszym ciągu budzą oni wielkie emocje, a "Cipao" jako jeden z zawodników będących najbliżej Khalidova podzielił się swoimi wrażeniami o jego walce z Tomaszem Adamkiem tuż przed startem gali XTB KSW Epic w specjalnym studiu "Super Expressu". Jego słowa mówią i znaczą naprawdę wiele.

Michał Materla mocno wspiera Khalidova w walce z Adamkiem

- Jest to święto dla sportów walki w naszym kraju. Dwóch wielkich wojowników, którzy powodują gęsią skórkę, gdy kibice słyszą ich nazwiska. Ta walka przysparza wiele emocji wszystkim. Bardzo na to czekam. Miałem okazję potrenować z Mamedem i mocno wspieram go w tej walce. Mam nadzieję, że sport jakim jest MMA weźmie górę nad pięknem pięściarstwa - powiedział na początku wizyty w studiu "SE" Materla.

- Myślę, że po tych pierwszych walkach turniejowych pójdę, jeżeli będę miał taką możliwość, do szatni Mameda i spędzę ten czas z nim, żeby go wspierać, motywować i dodać mu trochę energii - zapowiedział też legendarny zawodnik ze Szczecina.