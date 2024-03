Po tym, co pokazał Mariusz Pudzianowski aż sami chcieliśmy zapisać się do lekarza. Codzienność siłacza przygniotłaby wielu

To, co stało się z ciałem Arkadiusza Tańculi wywołuje u nas ciarki! Wielu będzie w szoku. Wszystko zmieniło się kilka tygodni po walce na FAME 20

Dla wielu fanów Mariusza Pudzianowskiego, samo nazwisko zawodnika federacji KSW to synonim tytanicznej pracy oraz potężnej muskulatury. Były siłacz przez lata ciężko pracował na to, aby jego ciało wyglądało wręcz idealnie i udało mu się osiągnąć sukces. Dzisiaj "Pudzian" może pochwalić się m.in. tym, że ma ponad pół metra w bicepsie, jednak takie wyniki nie wzięły się znikąd. Pudzianowski regularnie melduje się na siłowni i nawet mają na karku 47 lat, wciąż wyciska ciężary, które dla wielu osób byłyby nie do podniesienia. Tym razem postanowił wszystko pokazać.

- Sobota!! Przysiady do 200kg mocne i dość!!! - napisał krótko na Instagramie Mariusz Pudzianowski pokazując filmik, jak ćwiczy w zaciszu swojej siłowni przy weekendzie. Były strongman zarzucił na barki 200 kilogramów obciążenia i jak gdyby nigdy nic zaczął robić przysiady. Na sam widok wiele osób mogłoby poczuć niemały ból w kolanach.

- Panie Mariuszu bardzo Pana szanuję i podziwiam - napisała pod filmem "Pudziana" jedna z fanek dodając, że jej syn również postanowił zainteresować się podnoszeniem ciężarów. - Jeszcze z taką łatwością... Pudzian masz dużo zapasu tam jeszcze - dodał kolejny z internautów nie mogąc wyjść z podziwu, że 200 kilogramów na barkach siłacza zdawało się nie robić na nim żadnego wrażenia.