Pojawiły się głosy o gali CLOUT MMA 3 za darmo w Polsacie. Mamy dosadne stanowisko federacji w tej sprawie

CLOUT MMA narzuciło sobie wysokie tempo i po dwóch galach, które odbyły się w sierpniu i październiku, zorganizuje jeszcze jedno wydarzenie w 2023 roku. 29 grudnia odbędzie się gala CLOUT MMA 3: Santa Clout, która ma być niejako nowym otwarciem dla tej federacji. Dwóm pierwszym galom towarzyszyły pewne problemy techniczne, jednak świąteczno-noworoczny okres sprzyja rozliczeniom i drugim szansom. CLOUT MMA porozumiało się z nowym dostawcą usług PPV - firmą StreamOnline. Obsługuje ona m.in. wydarzenia FAME MMA i PRIME Show MMA, co powinno gwarantować najwyższą jakość. Dlatego też informacje o transmisji gali za darmo w Polsacie są nieprawdziwe, o czym czytamy w oficjalnym komunikacie CLOUT MMA.

CLOUT MMA 3 w Polsacie? Federacja dementuje

- Informacje o transmisji gali w telewizji to tylko plotki. CLOUT MMA 3: Santa Clout będzie dostępna w systemie PPV razem z naszym nowym dostawcą, firmą StreamOnline. Już niedługo rusza sprzedaż transmisji PPV. Jeśli ktoś chciałby obejrzeć galę na żywo w studiu, wciąż dostępne są bilety VIP - przekazał "Super Expressowi" rzecznik prasowy CLOUT MMA, Mateusz Sobiecki. Oznacza to, że 29 grudnia fani freak fightów tradycyjnie będą musieli zakupić usługę PPV, chyba że kupią bilety uprawniające do wejścia do studia Polsatu w Warszawie, gdzie odbędzie się gala CLOUT MMA 3: Santa Clout.

Wciąż nie znamy karty walk zbliżającej się gali, ale - jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć - jednym z głównych pojedynków ma być starcie dwóch byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej - Tomasza Hajty i Jakuba Wawrzyniaka. Łącznie mają oni ponad 100 występów w kadrze, a pod koniec grudnia mają skrzyżować rękawice w klatce. Innym z zawodników, który prawdopodobnie wystąpi na CLOUT MMA 3, jest Marcin Najman, co jakiś czas temu zasugerował w mediach społecznościowych.