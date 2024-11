Polak brutalnie zmasakrował rywala! Wielka wygrana Marcina Tybury na UFC 309

Adrian Bartosiński zalał się łzami po porażce z Mamedem Khalidovem. Nie potrafił tego znieść, rywal ruszył go pocieszyć

Marcin Tybura rozbił Diniza na UFC 309

Marcin Tybura wskoczył na kartę walk UFC 309 w zastępstwie, ale z pewnością nikt tego nie żałuje. Była to dla niego pierwsza walka po bolesnej sierpniowej porażce z Sergiejem Spiwakiem w main evencie gali UFC Fight Night. Polak wrócił już trzy miesiące później i sprawdził przebijającego się w wadze ciężkiej Jhonatę Diniza. Dziewiąty w rankingu tej dywizji Tybura przyjął walkę z Brazylijczykiem, dla którego był to dopiero trzeci pojedynek w UFC. Wcześniej wygrał z Austenem Lane'em i Karlem Williamsem, ale w starciu z weteranem został brutalnie rozbity. Zakrwawiony Diniz nie został dopuszczony do dalszej walki przez lekarza po drugiej rundzie.

Brutalne łokcie kluczem do sukcesu Polaka

Nagrania z demolki w wykonaniu Tybury błyskawicznie obiegły świat. Podobnie jak zdjęcia zmasakrowanego Diniza, który boleśnie odczuł, jak to jest zmierzyć się z czołowym zawodnikiem wagi ciężkiej UFC. 33-latek będzie musiał odłożyć w czasie marzenia o wskoczeniu do rankingu tej dywizji, z kolei Polak co najmniej utrzyma swoją pozycję, a być może nawet nieznacznie ją poprawi. 39-latek odniósł drugie cenne zwycięstwo w tym roku i został pierwszym polskim zawodnikiem UFC z dodatnim bilansem w tym roku!

Wielka wygrana Tybury na UFC 309

Walka Tybura - Diniz zamykała kartę przedwstępną wielkiego wydarzenia w legendarnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Podczas niej pojawił się nawet prezydent elekt USA Donald Trump! W walce wieczoru UFC 309 legendarny już Jon Jones obronił pas wagi ciężkiej, nokautując w 3. rundzie Stipe Miocicia. W co-main evencie nieudany powrót do klatki zaliczył Michael Chandler, który przegrał na punkty z Charlesem Oliveirą. Nie mamy jednak wątpliwości, że po tej gali będzie głośno także o Tyburze i jego krwawej wygranej z Dinizem.

"Dziękuję wszystkim za doping i wsparcie! Z radością dodaję kolejne zwycięstwo do mojego rekordu. KO/TKO - R2 05:00" - napisał Polak już po walce w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i filmik z UFC 309.