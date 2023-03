i Autor: KSW / Materiały prasowe KSW 69: Wojciech Kazieczko

Walka talentów

Polski talent z poważnym wyzwaniem na KSW 80! Kazieczko zmierzy się z utalentowanym Mołdawianinem

Do pojedynku dwóch utalentowanych zawodników młodego pokolenia dojdzie podczas gali KSW 80. W konfrontacji tej Wojciech Kazieczko (3-0, 2 KO) zetrze się z dziewiętnastoletnim Mołdawianinem, Danu Tarchilą (5-1, 2 KO, 1 Sub). Do walki w limicie kategorii piórkowej dojdzie w piątek, 17 marca w hali RCS w Lubinie.