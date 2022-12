Popek przekazał ważne życiowe informacje. Fani są zachwyceni

Popek to jedna z postaci, która w ostatnich latach mocno namieszała w polskim sporcie. Sławę zdobył dzięki muzyce. Jego rapowe kawałki od lat trafiają do serc rodzimej młodzieży. Przez długi okres nie krył się jednak również z prowadzeniem hulaszczego trybu życia. Teraz z tym skończył. W pełni poświęcił się MMA, a wierni fani wspierają go na nowej drodze. Muzyk oddał się treningom bez reszty, ale jego wielbiciele są w stanie wybaczyć mu nawet to, że nie koncertuje już tak często jak kiedyś. Tym bardziej, że w sieci łatwo można znaleźć jego najlepsze piosenki, z których wyłaniają się ważne dla wielu życiowe prawdy.

Popek wrócił do korzeni. Przypomniał istotne życiowe prawdy

W swoich piosenkach Popek bardzo często odnosi się do sytuacji z życia wziętych. Wyraźnie widać, a w zasadzie słychać, że jego utwory mają motywować odbiorców do działania i tak też jest w piosence "Wodospady". Choć powstała ona już sporo czasu temu, to wciąż jest chętnie słuchana, a i sam artysta ma najwyraźniej do niej sentyment. Opublikował ją bowiem ponownie na Facebooku, dodając fragment: "UNIEŚ SIĘ PONAD SWOJE WADY, MOŻESZ ZDOBYĆ CAŁY ŚWIAT NIE BĘDĄC DOSKONAŁY". Przekaz trafił w serca fanów, co widać w komentarzach.

Fani zachwyceni wpisem Popka

W komentarzach pod postem na Facebooku użytkownicy portalu społecznościowego wypowiadali się w zasadzie w samych superlatywach. "Mój ulubiony numer od Ciebie i Matheo. Mega przekaz" - czytamy w jednym z wpisów. "Wodospady - the best" - ocenił kolejny z internautów. "Najlepszy kawałek, piękne czasy" - dodano dalej.