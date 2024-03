Popek wylądował za kratami! Wiemy, co się stało i mamy zdjęcie!

Jeszcze nie tak dawno Popek wiódł zupełnie inne życie niż zazwyczaj. Nie jest wielką tajemnicą, że nie stronił od hulanek i zdarzało mu się popadać w konflikt z prawem. Swojego czasu wystosowano za nim nawet list gończy. Znany raper przeszedł wewnętrzną przemianę. Zajął się na poważnie sportem, zanotował kilka walk we freak-fightowych organizacjach MMA, a niedawno zaangażował się mocno w projekt walk na gołe pięści GROMDA. Popek właśnie z tym ostatnim związał post, który poruszył w sieci wielu jego fanów. Idol znalazł się bowiem za solidnymi kratami i w opisie dodał nieco więcej kontekstu na temat tej fotki.

Popek wylądował za kratami

Popek na wspomnianym zdjęciu siłuje się z metalowymi prętami, które są w zasadzie niemożliwe do sforsowania. Bohater próbuje wszystkiego, gryzie je nawet złotymi zębami. Na szczęście jednak jego fani mogą spać spokojnie. Okazało się bowiem, że to osobliwe ujęcie to element promocyjny wspomnianej federacji GROMDA. Choć tym razem sam Popek nie mógł stanąć do krwawych starć, to zaznaczył, że z zapartym tchem będzie śledził poczynania innych wojowników.

Popek o walkach na gołe pięści

W opisie Popek postanowił podzielić się z obserwującymi tęsknotą za starciami w krwawym ringu. "Zawsze walka do końca. Brakuje mi tej adrenaliny, dlatego dzisiaj nie ma innej opcji, jak zobaczyć galę GROMDA. Same s*******e i dobrzy goście. Jeszcze tam wrócę" - zapowiedział pełen nadziei raper i zawodnik sportów walki.