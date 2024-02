Mariusz Pudzianowski po tym, co zobaczył musiał iść się napić. Padła odważna zapowiedź

Mariusz Pudzianowski po raz kolejny udowodnił, że nie ma dla niego tematów tabu. "Pudzian" słynie z tego, że regularnie w sieci komentuje bieżące wydarzenia, ale nie tylko. Doświadczony sportowiec chętnie wchodzi w przeróżne interakcje z fanami, którzy ochoczo reagują na jego wirtualne publikacje. Zawodnik MMA, a w przeszłości najsilniejszy człowiek na świecie, postanowił tym razem odnieść się do obrazka, który trafił do niego być może przypadkiem. Na zabawnym fotomontażu jest widoczna jego postać w odniesieniu do popularnego komiksu traktującego o przygodach Asteriksa i Obeliksa.

Pudzianowski chciał iść się napić

Wszystko przez nadludzką wręcz siłę Pudzianowskiego. We wspomnianym komiksie i jego filmowej adaptacji potężnie zbudowany Obelix również taką dysponował. Cała historia opiera się na tym, że potężny Gal w młodości wpadł do kociołka z magicznym napojem, który zapewnił mu dożywotnio siłę, o jakiej inni mogli pomarzyć. Regularnie dawał więc wycisk Rzymianom, którzy nie mogli podbić wioski dzielnych pobratymców Asteriksa i Obeliksa. Porównania "Pudziana" do bajkowej postaci spodobało się zawodnikowi KSW, który rzucił dość odważną zapowiedzią.

Pudzianowski o swojej sile

"Nie Mariusz! Ty już nic nie dostaniesz. Jak byłeś mały, to wpadłeś do kotła" - widać podpis na memie, w którym to Mariusz Pudzianowski wciela się w rolę komiksowego Obeliksa. Niezrażony tym wojownik i tak zapowiedział, że skorzysta z wyjątkowego wspomagania. "Jutro idę znów do kociołka napić się!!!!" - napisał na portalu społecznościowym "Pudzian" z przymrużeniem oka.