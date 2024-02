O siostrze Artura Szpilki wie niewielu. Jej ostre zdjęcia krążą w sieci i pobudzają wyobraźnię

Artura Szpilki z pewnością żadnemu kibicowi sportowemu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Przez lata uznawano go za jednego z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych pięściarzy. Obecnie sportowiec kontynuuje karierę w MMA i w klatce radzi sobie naprawdę dobrze. I choć o życiu sportowym "Szpili" wiadomo naprawdę sporo, to o jego prywatnych relacjach już nie. Oczywiście wszyscy kojarzą narzeczoną wojownika - Kamilę Wybrańczyk. Co jednak z resztą rodziny Szpilki? Okazuje się, że ma on równie wysportowaną siostrę. Anna Szpilka nie wstydzi się swojego ciała i regularnie prezentuje wdzięki na Instagramie. Jej zdjęcia rozpalają do czerwoności!

Narzeczona Szpilki zrobiła sobie wielki tatuaż na pupie! Z jej pośladków patrzą wielkie oczy, odważysz się w nie spojrzeć?

Oto siostra Artura Szpilki. Ma gorące ciało

Anna Szpilka ma niemal 4000 obserwujących na Instagramie przy niespełna 100 wrzuconych zdjęciach. To naprawdę dobry wynik. Na co dzień, jak wynika z jej opisu na portalu społecznościowym, pracuje jako trener i jest w stanie pomagać innym w budowie ciała nawet przez internet. Sama doskonale wie na czym to polega, ponieważ wypracowała niezwykłą rzeźbę dzięki treningowo-dietetycznej konsekwencji. W sieci pojawiają się jej odważne zdjęcia, gdzie niemal nago stoi tyłem do aparatu, prezentując między innymi jędrne pośladki.

Gdy Krzysztof Radzikowski i Sławomir Peszko spotkali się, to musiało się tak skończyć. Wyciekły zdjęcia

Ostre zdjęcia Anny Szpilki

Siostra Artura Szpilki nie ma zamiaru najwyraźniej zatrzymywać się w publikowaniu podobnych fotek. A to tylko w smak internautom. "Moja ulubiona", "Absolutnie moja ulubiona", "Kocham tę dziewczynę", "Ogień" - to tylko niektóre z komentarzy przy pojedynczym zdjęciu. Ślad po sobie zostawia również sam "Szpila", który komplementuje siostrę w sieci.