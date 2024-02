36-letnia Joanna Jędrzejczyk pokazała, jak wygląda teraz jej ciało w negliżu. Ledwo dało się wytrzymać

O tym, jak wiele Joanna Jędrzejczyk zrobiła dla polskiego sportu, nie trzeba nikomu mówić. Przez lata nasza rodaczka była kimś w rodzaju ambasadorki ojczyzny. Regularnie występowała w oktagonie federacji UFC. W klatce MMA regularnie prezentowała to, z czego słyną ludzie znad Wisły na całym świecie - waleczność, nieustępliwość i nieustanne dążenie do celu. Swojego czasu dzierżyła nawet przez długi czas pas mistrzowski organizacji. Choć teraz klatki w jej życiu trochę brakuje, to wciąż wzbudza spore zainteresowanie. Potwierdza to fakt, jak mocno rozpaliła internet, publikując fotkę w negliżu.

Joanna Jędrzejczyk pokazała swoje ciało

Czas leci nieubłaganie. Joanna Jędrzejczyk ma już 36 lat, ale najwyraźniej wciąż nie odpuszcza ciężkich treningów. Sportsmenka wygląda, jakby była w pełni okresu przygotowawczego do kolejnego wyzwania. Na zdjęciu, o którym wspomniano wcześniej, zaprezentowała rzeźbę swojego ciała. Fani na Instagramie mogli ją ocenić dzięki przyodzianiu zaledwie skromnego, czerwonego bikini przez samą zainteresowaną. W oczy rzuca się jeszcze jedno. Coś, co trudno przeciętnemu człowiekowi byłoby wytrzymać.

Joanna Jędrzejczyk wystawiła ciało na próbę

Większość ludzi uwielbia grzać się w ciepłych pomieszczeniach. Szczególnie w zimowym anturażu, gdy brakuje nam słońca i dodatnich temperatur. Tymczasem Joanna Jędrzejczyk udała się do mroźnej Finlandii, gdzie zażywała zabiegów sauny. W bikini paradowała w śnieżnych zaspach i na sam widok robi się zimno! "Tymczasem w Finlandii. Sauna i śnieg. Zrobiłbyś to?" - zaczepiła obserwujących na Instagramie.