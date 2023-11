i Autor: FAME MMA materiały prasowe Sylwester Wardęga

wielka szczerość

Poruszające wyznanie Sylwestra Wardęgi! Postawił na całkowitą szczerość prze walką z Fabijańskim na FAME: REBORN

Waldemar Kowalski 20:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sylwester Wardęga od dawna zalicza się do grona największych twórców na polskim YouTubie, którzy mogą pochwalić się sporą rzeszą wiernych fanów. Ze względu na materiały, jakie publikował na swoim kanale "Przywódca Watahy", szybko został on nazwany "szeryfem internetu". Okazuje się jednak, że przydomek ten ciąży gwiazdorowi FAME MMA, co przyznał w trailerze do gali FAME: REBORN.