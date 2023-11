Pilna decyzja FAME MMA! Tuż przed FAME: REBORN pojawiły się ważne wieści. Ta informacja odbiła się szerokim echem

Ten fakt z życia Artura Szpilki mocno nas zszokował. Ogromne poświęcenie, dla wielu byłaby to istna katorga

Na zakończenie 2023 roku federacja FAME MMA postanowiła zorganizować nie jubileuszową galę FAME 20, a wydarzenie FAME: Reborn, podczas którego nie zabraknie w oktagonie dużych nazwisk i zestawień, które przyciągają sporą uwagę fanów freak-fightów. Na kilkanaście dni przed grudniową galą, organizacja zdecydowała się podjąć ważną decyzję i poinformować, że z zawodnikami od teraz współpracować będzie psycholog.

- Każdy zawodnik i zawodniczka występujący na najbliższej gali będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z wybranym przez siebie specjalistą. Wykorzystane rozwiązanie gwarantuje pełną anonimowość. Pragnę podkreślić, że nie mówimy tutaj o psychologach sportowych, federacja zapewnia konsultacje dotyczące dowolnego zagadnienia, które sprawia dyskomfort. - komentuje Michał Jurczyga, rzecznik prasowy FAME.

Decyzja włodarzy federacji FAME MMA spodobała się przede wszystkim zawodnikom, którzy w komentarzach dali jasno do zrozumienia, że otoczka wokół gal, masa komentarzy i wszystko, co dzieje się w internecie może przytłoczyć gwiazdy federacji. - Świetna akcja @famemmatv . Niestety ale depresja to problem z którym zmaga się coraz więcej osób. - napisał Marcin Wrzosek. - Brawo w końcu się zaczyna o tym glosno mówić w większych kręgach - dodał Kuba Nowaczkiewicz.