PRIME 10 RELACJA NA ŻYWO Don Kasjo - Taazy live jubileuszowa gala PRIME X 26.10.2024 na żywo Szachta - Kwieciński WYNIKI

Superfight (jeśli obaj zostaną dopuszczeni): Bartosz Szachta - Kamil "Taazy" Mataczyński

Main event: Daniel "Magical" Zwierzyński vs Marcin "Rafonix" Krasucki - boks, małe rękawice

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Kamil "Taazy" Mataczyński - boks

Alan Kwieciński vs Bartosz Szachta - K1

Marianna Schreiber vs Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyńska - K1

Adrian Cios vs Filip "Filipek" Marcinek - boks, małe rękawice

Krzysztof Ryta vs Dominik Zadora - boks, małe rękawice

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs Marek Jówko vs Daniel "Dags" Szwaba vs Huber Dajczman vs Bartosz "Noras" Iwanowski - K1

Jessica Kusz vs Anna Andrzejewska - K1

Cezary Oleksiejczuk vs Piotr Strus

Mateusz "Mister Matii" Górski vs Damian "The Karpi" Kasprzak

Na żywo PRIME 10 Witamy w relacji na żywo z gali PRIME 10! Początek jubileuszowego wydarzenia o godzinie 19:30. Zapraszamy!

W ostatnim czasie Taazy ma pełne ręce roboty, biorąc udział w kolejnych galach nie tylko spod szyldu PRIME SHOW MMA, ale również i FAME. Kilka tygodni odpoczynku pomiędzy FAME: The Freak i PRIME 10 musiało mu wystarczyć, aby w pełni przygotować się do starcia z Kasjuszem Życińśkim w boksie i jak sam zaznacza, mnogość dyscyplin, w których się bije może przyprawić o zawrót głowy.

- Najbardziej miesza mi w głowie, że tu walczysz w jednym miesiącu w MMA, drugi K1, a teraz boks. Zaraz będę jak Najman Kasja obalać albo kopnę. - śmiał się Mataczyński w rozmowie z "Super Expressem" przed galą PRIME 10.

Jeśli medycy uznają po walce z Don Kasjo, że Mataczyński jest zdolny, aby ponownie wejść do klatki, to może on jeszcze spotkać się w ramach superfightu z Szachtą. Ten również musi być sprawny po swoim pojedynku z Alanem Kwiecińskim. Obaj będą mieli czas na dojście do siebie, kiedy w walce wieczoru bić się będą Magical i Rafonix. Łącznie na karcie walk znalazło się więc aż 11 pojedynków, w tym szalone starcie każdy na każdego, w którym zmierzą się Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs Marek Jówko vs Daniel "Dags" Szwaba vs Huber Dajczman vs Bartosz "Noras" Iwanowski. Zapraszamy na relację na żywo z gali PRIME 10!