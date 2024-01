PRIME MMA 7 PPV gala PRIME MMA 7 na żywo transmisja gdzie oglądać PRIME MMA 7 PPV na żywo gdzie kupić dostęp PRIME MMA 7

Już po pierwszych informacjach dotyczących gali PRIME MMA 7, kibice freak fightowej federacji mogli się spodziewać, że organizacja której twarzą jest Kasjusz "Don Kasjo" Życiński będzie chciała mocno otworzyć rok 2024. Właśnie z tego powodu tylko na głównej karcie walk znalazło się aż 11 pojedynków, z walką wieczoru Jóźwiak - Murański 2. "Stary Muran" po pokonaniu "Starego Wiewióra" będzie szukał rewanżu na "Prezesie FEN" za porażkę, której doznał na gali PRIME MMA 5 w lipcu ubiegłego roku. Zanim jednak dojdzie do tego starcia, w klatce zobaczymy m.in. walki Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Adam Soroko, Paweł "Trybson" Trybała vs. Erko Jun, czy starcie Natana Marconia z Jasiem Kapelą lub Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem. Ci ostatni chwilę wcześniej zawalczą między sobą. Transmisja na żywo z gali PRIME MMA 7 dostępne będzie oczywiście jedynie po wykupieniu dostępu w systemie PPV. Zobaczcie, gdzie można to zrobić oraz ile kosztuje PPV PRIME MMA 7.

PPV PRIME MMA 7 gdzie oglądać galę PRIME MMA 7 dzisiaj 13.01.2024 transmisja na żywo PRIME MMA 7 PPV

Dostęp do gali PRIME MMA 7, która odbędzie się w sobotę 13 stycznia o godzinie 20:00 będzie możliwy jedynie po zakupie PPV PRIME MMA 7, które dostępne jest na stronie primemma.tv. Dostęp do PRIME MMA 7 można wykupić również korzystając ze specjalnego linku "Super Expressu", klikając TUTAJ! Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie również RELACJA NA ŻYWO z gali PRIME MMA 7. Zapraszamy!