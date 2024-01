PRIME MMA 7 KARTA WALK KTO WALCZY NA PRIME MMA 7 KOLEJNOŚĆ WALK NA PRIME MMA 7

Walka wieczoru: Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak vs. Jacek Murański - boks, małe rękawice

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Adam Soroko - K1

Paweł "Trybson" Trybała vs. Erko Jun - MMA

Natan Marcoń vs. Jaś Kapela/Michał "Bagieta" Gorzelańczyk - MMA

FINAŁ IGRZYSK GLADIATORÓW

Natalie Wayne vs. Bouncing Betty - MMA

Jaś Kapela vs. Michał "Bagieta" Gorzelańczyk - MMA

Tomasz "Chic" - Andrzej "Zurom" Żuromski - boks, małe rękawice

Wielki Bu vs. 2 ochroniarzy - boks, małe rękawice

Dawid "Ambro" Ambroziak vs. Grzegorz "Hellboy" Głuszcz - boks, małe rękawice

Michał Cichy vs. Marek Jówko - MMA

IGRZYSKA GLADIATORÓW 2 VS. 2:

Puszbarber/Olejnik vs. Dredziasty/Stary Wiewiór

Magical Jr./Harnaś vs. Lasik/Kolar

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

PRIME MMA 7 KARTA WALK kolejność walk na PRIME MMA 7 kto walczy? Karta walk PRIME MMA 7 sobota 13.01.2024 kto walczy na PRIME MMA 7 kolejność walk

W walce wieczoru gali PRIME MMA 7 zmierzą się Paweł Jóźwiak oraz Jacek Murański. Będzie to druga walka tych zawodników po tym, jak podczas PRIME MMA 5 w lipcu ubiegłego roku lepszy okazał się "Prezes FEN". "Stary Muran" jednak do tego pojedynku podejdzie bogatszy o wielkie doświadczenie, jakim jest pierwsze zwycięstwo w karierze freak fightera. Przed trzema miesiącami pokonał on debiutującego "Starego Wiewióra" i teraz będzie miał okazję odegrać się na Jóźwiaku. Zanim jednak do tego dojdzie, na karcie walk PRIME MMA 7 zobaczymy jeszcze wiele elektryzujących zestawień i dużych nazwisk, m.in. walkę Don Kasjo - Soroko, Trybson - Erko Jun, czy starcie Natana Maronia z Jasiem Kapelą lub Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem. Ci dwaj wcześniej zmierzą się sami ze sobą. Ponadto, podczas sobotniej gali PRIME MMA 7 będziemy świadkami "Igrzysk Gladiatorów" czyli turnieju, w którym udział biorą m.in. Puszbarber, Olejnik, czy Lasik.